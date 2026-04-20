Complice una giornata dal clima quasi estivo, Salerno è stata letteralmente invasa da turisti e visitatori nella domenica appena trascorsa.

Dal cuore cittadino fino al mare, la presenza di persone è stata massiccia: affollate Piazza della Libertà, il Solarium di Santa Teresa e tutto il lungomare, diventati punti di ritrovo per famiglie e comitive.

Traffico e lunghe attese

La grande affluenza ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità, con traffico intenso soprattutto nella zona di via Porto e lunghe code per accedere al parcheggio di Piazza della Libertà.

Non solo auto: anche i pedoni hanno dovuto armarsi di pazienza, in particolare davanti allo storico Bar Nettuno, preso d’assalto per il classico gelato della domenica.

Villa comunale protagonista

Grande partecipazione anche alla Villa Comunale di Salerno, complice l’ultimo giorno della Mostra della Minerva, che ha attirato numerosi visitatori tra appassionati e curiosi.

Foto: Antonio Capuano (SalernoToday)