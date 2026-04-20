Cresciuta in una famiglia dai valori solidi, figlia di un operatore ecologico e di una casalinga, Flavia ha costruito il proprio cammino puntando tutto sulla formazione. Dopo il diploma al liceo classico “Tito Lucrezio Caro”, ha proseguito gli studi presso l’Università degli Studi di Salerno, dove frequenta il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, distinguendosi per risultati accademici di rilievo.

Il traguardo più importante è arrivato con il superamento del concorso per Allievo Maresciallo della Guardia di Finanza, centrato al primo tentativo, a conferma di una preparazione solida e di una forte determinazione.

Una tappa significativa del suo percorso è stata il giuramento, avvenuto lo scorso 18 aprile presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, momento simbolico che segna ufficialmente l’ingresso nel corpo e l’impegno al servizio dello Stato.

Un percorso fatto di impegno, studio e determinazione quello di Flavia Franco, giovane di Sarno che, a soli 21 anni, rappresenta una storia positiva e concreta per il territorio.