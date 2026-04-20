Sarno rilancia commercio con Distretto urbano e investimenti. Investimento da 277mila euro per sostenere attività locali, innovazione e vivibilità urbana

Un investimento per il commercio di prossimità

Sarno. Approvato il progetto per la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC), con un investimento complessivo di 277mila euro destinato al rilancio del commercio di prossimità e delle attività di vicinato. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del tessuto economico locale, con l’obiettivo di sostenere le imprese e incentivare una maggiore vitalità commerciale sul territorio.

Innovazione e qualità degli spazi urbani

Il progetto punta a migliorare la vivibilità degli spazi urbani attraverso un approccio integrato, che combina interventi strutturali e iniziative di animazione territoriale. Sono previsti eventi, soluzioni di innovazione tecnologica e interventi di arredo urbano, strumenti pensati per rendere più attrattive le aree commerciali e favorire una maggiore fruizione da parte dei cittadini e dei visitatori.

Verso un modello urbano integrato

L’obiettivo finale è la costruzione di un sistema urbano dinamico e interconnesso, capace di mettere in rete commercio, servizi e cultura. In questa prospettiva, Sarno viene ripensata come un polo attrattivo, in grado di coniugare sviluppo economico, identità territoriale e vocazione turistica, delineando un modello urbano moderno e sostenibile.

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