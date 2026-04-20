La Givova Scafati continua la sua marcia inarrestabile e si impone con autorità nel derby contro l’Avellino Basket, vincendo 93-71 davanti a un PalaMangano gremito. Un successo che vale l’ottava vittoria consecutiva e la conferma in testa alla classifica, a pari punti con Victoria Libertas Pesaro, a una sola giornata dalla fine della regular season.

I gialloblù dominano la gara dall’inizio alla fine, mostrando solidità, organizzazione e una profondità di roster determinante. Ben cinque giocatori chiudono in doppia cifra — Walker, Italiano, Allen (miglior realizzatore), Mascolo e Chiera — mentre sono nove gli uomini mandati a referto, segno di una squadra completa e in grande condizione.

Il match non è mai realmente in discussione: Scafati controlla ritmo e intensità, limitando gli avversari e gestendo con lucidità ogni fase della partita. Una prestazione che conferma le ambizioni della squadra, ora padrona del proprio destino in vista dell’ultimo decisivo appuntamento.

Soddisfatto al termine della gara coach Frank Vitucci, che ha sottolineato la crescita del gruppo e il valore del sostegno del pubblico: il tecnico ha evidenziato l’ottima interpretazione della partita e l’impegno difensivo, con l’obiettivo centrato di contenere Avellino intorno ai 70 punti. Nella ripresa, inoltre, la squadra ha corretto alcuni dettagli, in particolare a rimbalzo, mostrando determinazione e spirito di sacrificio.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultima sfida stagionale, in trasferta a Rimini, che potrebbe valere la promozione diretta. Una grande occasione per Scafati, che arriva a questo appuntamento nel momento migliore della stagione.