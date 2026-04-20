Una scossa di terremoto è stata registrata in serata nel territorio di Eboli, nel Salernitano.

Secondo i dati dell’INGV, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.6 ed è stato rilevato alle ore 20:47 del 20 aprile 2026. L’epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri a sud della città, con una profondità particolarmente elevata, intorno ai 337 chilometri.

La scossa, proprio per la profondità, potrebbe essere stata avvertita in maniera lieve o non percepita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

L’evento rientra nell’attività sismica monitorata costantemente nella regione Campania, con i tecnici che continuano a tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione.