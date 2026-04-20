All’Università degli Studi di Salerno prende forma un’iniziativa dal forte valore accademico e geopolitico: è stato inaugurato lo scorso 8 aprile il primo corso di lingua ucraina nel Mezzogiorno.

L’avvio delle attività si è svolto presso il Centro Linguistico d’Ateneo alla presenza del rettore Virgilio D’Antonio, del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Carmine Pinto e del direttore del CLA Rosario Pellegrino. Presente anche il console generale d’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, insieme a rappresentanti della comunità ucraina locale.

Il progetto, coordinato scientificamente da Salvatore Del Gaudio, nasce da un percorso di studio e ricerca consolidato negli anni. L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere la conoscenza della lingua ucraina, dall’altro rafforzare il dialogo culturale in un contesto europeo sempre più interconnesso.

Nonostante la rilevanza dell’iniziativa, l’evento inaugurale ha registrato una sorprendente assenza di copertura mediatica. Un dato che contrasta con il peso crescente della lingua ucraina nello scenario attuale, anche alla luce delle dinamiche geopolitiche e dei flussi migratori.

Il corso, pensato inizialmente come percorso di alfabetizzazione, ha già raccolto un forte interesse: circa 100 iscritti e oltre 40 partecipanti attivi. Numeri che confermano la validità dell’iniziativa e lasciano intravedere possibili sviluppi futuri, fino a una sua strutturazione stabile nell’offerta formativa universitaria.

In Campania, dove si concentra una delle comunità ucraine più numerose d’Italia, il progetto assume un valore ancora più significativo. La lingua diventa così non solo strumento di apprendimento, ma anche mezzo di integrazione, cooperazione e costruzione di relazioni internazionali.

L’Università di Salerno si propone quindi come apripista in un ambito ancora poco esplorato nel Sud Italia, contribuendo a rafforzare il ruolo della cultura come leva di dialogo e sviluppo.