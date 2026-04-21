Sta circolando in questi giorni una nuova campagna di phishing che utilizza in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali.

Si tratta di email false che invitano a effettuare operazioni legate alla Tessera sanitaria o al Fascicolo sanitario elettronico, ma che in realtà nascondono un tentativo di truffa.

Come funziona il raggiro

I messaggi invitano a cliccare su un link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare i propri dati sanitari. Una volta aperto, il collegamento rimanda a un sito web contraffatto, molto simile a quelli istituzionali, dove viene richiesto di inserire informazioni personali e sensibili, compresi dati bancari.

Queste informazioni, una volta raccolte, possono essere utilizzate per attività illecite come furti d’identità, clonazioni di documenti o frodi finanziarie.

È importante ricordare che Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico sono servizi gratuiti e non prevedono richieste di dati tramite email non ufficiali.

Come riconoscere la truffa

Il Ministero della Salute non invia email per richiedere dati personali attraverso link o moduli online esterni. Qualsiasi comunicazione di questo tipo deve essere considerata sospetta.

Cosa fare per proteggersi

Non cliccare sui link presenti nelle email sospette

Non inserire mai dati personali o bancari

Eliminare immediatamente il messaggio

Per qualsiasi dubbio o verifica, è sempre consigliabile consultare esclusivamente i canali ufficiali delle istituzioni.