Nel 2026 non esiste un bonus specifico per la tinteggiatura, ma è comunque possibile ottenere agevolazioni fiscali in determinati casi. Il riferimento normativo resta il Bonus ristrutturazione previsto dall’Articolo 16-bis TUIR, che consente di recuperare parte delle spese sostenute per interventi edilizi.
Le aliquote restano quelle già note: 50% per la prima casa e 36% per gli altri immobili, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità. Tuttavia, non tutti i lavori di pittura danno diritto alla detrazione.
Quando la tinteggiatura è detraibile
La semplice imbiancatura interna di un appartamento, se effettuata da sola, è considerata manutenzione ordinaria (secondo il DPR 380/2001) e non consente di accedere al bonus.
La detrazione scatta invece in due casi specifici:
- Parti comuni condominiali: lavori su scale, facciate o androni sono sempre agevolabili, anche se si tratta di manutenzione ordinaria
- Interventi più ampi: la tinteggiatura diventa detraibile se inserita in lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione
Rientrano, ad esempio:
- rifacimento della facciata con cappotto termico
- modifiche interne con opere murarie
- interventi sugli impianti
- risanamento degli intonaci deteriorati
In questi casi, la pittura è parte integrante dell’intervento complessivo e quindi inclusa nella detrazione.
Come funziona il bonus
La detrazione viene suddivisa in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, su una spesa di 10.000 euro, si possono recuperare fino a 5.000 euro (prima casa), distribuiti in rate annuali.
Per non perdere il beneficio, è fondamentale rispettare alcuni requisiti:
- pagamento tramite bonifico parlante
- fatture intestate correttamente
- indicazione dei dati catastali nella dichiarazione
- rispetto delle norme contrattuali nei lavori più rilevanti
Va inoltre ricordato che nel 2026 non sono più disponibili strumenti come sconto in fattura o cessione del credito per la maggior parte degli interventi: resta quindi solo la detrazione diretta.
Attenzione alla pianificazione
Chi ha in programma lavori dovrebbe valutare attentamente come inserirli in un progetto più ampio. Pianificare interventi strutturati permette non solo di migliorare l’immobile, ma anche di accedere concretamente ai benefici fiscali.