Tragico epilogo a Sessa Aurunca per la scomparsa di Vincenzo Ianniti, il 20enne di cui non si avevano più notizie da oltre un mese. Il corpo del giovane è stato rinvenuto in un locale interrato di un’abitazione in ristrutturazione nella frazione di San Castrese, dove viveva.

Nella serata di lunedì, un 19enne di origine romena, amico della vittima, è stato fermato e condotto in caserma. Dopo ore di interrogatorio davanti ai magistrati, il giovane ha confessato il delitto.

La ricostruzione

Secondo quanto dichiarato, l’omicidio sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione del 19enne. Il ragazzo avrebbe colpito la vittima con due coltellate, per poi gettare il corpo dal terrazzo nel cavedio di un edificio adiacente, cercando infine di occultarlo con una coperta e materiali trovati sul posto.

Il cadavere è stato ritrovato proprio in quell’area, in avanzato stato di decomposizione, nascosto all’interno di un sacco e coperto da detriti.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Decisiva è stata l’ispezione effettuata nel cavedio adiacente all’abitazione del 19enne, ultimo ad essere stato visto con la vittima.

Durante i rilievi, i militari hanno sequestrato un coltello con lama di circa 8 centimetri, ritenuto l’arma del delitto, oltre all’intero immobile.

Accuse e prossimi passi

Per il 19enne è stato emesso un decreto di fermo con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La salma della vittima è stata invece portata al centro di medicina legale di Caserta, dove sarà effettuata l’autopsia.

Restano ancora da chiarire i motivi alla bas