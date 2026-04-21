Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 21 aprile 2026 a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Pagani.
La decisione è stata adottata su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a seguito di accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ritenuti tali da compromettere il corretto funzionamento dell’ente.
Amministrazione affidata a una commissione
In base a quanto previsto dall’articolo 143 del Testo unico degli enti locali, la gestione del Comune sarà affidata a una commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi.
Un provvedimento drastico, che comporta la decadenza degli organi politici e l’avvio di una fase di gestione commissariale con l’obiettivo di ripristinare legalità e trasparenza amministrativa.
Non solo Pagani
Lo stesso provvedimento riguarda anche il Comune di Arienzo, in provincia di Caserta, anch’esso sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata.
Stretta anche sui reati ambientali
Nel corso della stessa seduta, il Governo ha inoltre approvato in via definitiva un decreto legislativo per il rafforzamento della tutela penale dell’ambiente, su proposta dei ministri Tommaso Foti e Carlo Nordio.
Il provvedimento recepisce la direttiva europea 2024/1203 e introduce nuove misure per il contrasto alla criminalità ambientale, rafforzando anche il coordinamento tra magistratura e forze dell’ordine.
Una decisione che segna un passaggio delicato per Pagani, chiamata ora ad affrontare una fase di transizione sotto la guida dello Stato.