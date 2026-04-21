Confagricoltura Campania punta con decisione sulla limonicoltura e sceglie la Costiera Amalfitana come fulcro strategico per il rilancio del comparto. Alla guida della Sezione Economica Regionale dedicata al settore è stato nominato Salvatore Aceto, espressione di una storica famiglia di produttori locali.

Una scelta strategica

La nomina rappresenta una precisa linea d’azione: affidare il settore a chi vive quotidianamente il territorio e conosce da vicino le criticità della produzione agricola. Dall’organizzazione sottolineano come la limonicoltura campana, in particolare quella della Costiera, non sia solo un’eccellenza produttiva ma anche un presidio economico e sociale.

L’obiettivo è trasformare una tradizione consolidata in un motore di sviluppo moderno, capace di affrontare sfide concrete come l’aumento dei costi, il ricambio generazionale e la tutela del paesaggio agricolo.

Un comparto da valorizzare

Il limone viene considerato un vero asset strategico: non solo simbolo del territorio, ma elemento centrale di una filiera che unisce agricoltura, turismo e mercati internazionali. Una risorsa che richiede strumenti innovativi e una visione di lungo periodo per essere competitiva.

Gli obiettivi della nuova guida

Tra le priorità indicate per la nuova presidenza:

rafforzare il dialogo con le istituzioni regionali

sostenere la competitività delle imprese agricole

valorizzare e tutelare il territorio

Foto: salvatoreaceto.it