Il Comune di Maiori lancia una nuova iniziativa legata alla raccolta differenziata: si chiama “Sacco Vincente” ed è promossa dalla Miramare Service Srl con l’obiettivo di incentivare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti domestici attraverso un sistema di premi.
Il funzionamento del progetto è semplice e gratuito, rivolto alle utenze domestiche abilitate. I cittadini possono utilizzare le buste codificate distribuite dalla Miramare Service, disponibili presso il distributore automatico collocato nell’atrio di Palazzo Mezzacapo.
Una volta ritirati i sacchetti, gli utenti sono invitati a conferire correttamente i rifiuti differenziati. I sacchi considerati “perfetti”, cioè conformi alle regole della raccolta, entrano automaticamente in una lista collegata a estrazioni settimanali.
In palio ci sono eco-voucher da utilizzare presso le attività commerciali aderenti al circuito “Eco Divina”, che espongono il relativo marchio.
Ogni settimana verrà pubblicato sui canali istituzionali della Miramare Service il codice a barre dei sacchetti vincenti, permettendo ai cittadini di verificare l’esito e ritirare l’eventuale premio.