Paura questa mattina a Napoli per un incidente avvenuto sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, nei pressi dell’uscita di via Galileo Ferraris.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata dopo un violento impatto, finendo per danneggiare anche gli spartitraffico. L’episodio ha provocato forti rallentamenti alla circolazione, in particolare lungo le direttrici di accesso alla città.

La testimonianza

A raccontare quanto accaduto è Andrea, presente sul posto al momento dell’incidente:

“Ero a bordo del bus 175, da San Giorgio a Garibaldi, quando ho visto l’auto completamente ribaltata. Fortunatamente il nostro autobus è riuscito a passare”.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. Intanto, il traffico resta rallentato in tutta l’area interessata, con disagi per gli automobilisti diretti verso il centro cittadino.