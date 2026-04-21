Il mondo dell’imprenditoria napoletana piange la scomparsa di Luca Iannuzzi, noto imprenditore legato alla movida partenopea, morto oggi – martedì 21 aprile – dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la famiglia, che ha chiesto rispetto e riservatezza, soprattutto per i figli.

I funerali si terranno mercoledì 22 aprile alle ore 16:30 presso la chiesa della Madonna Assunta a Monte di Procida, nei Campi Flegrei, territorio al quale Iannuzzi era profondamente legato.

Un volto simbolo della notte napoletana

Figura conosciutissima a Napoli e dintorni, Iannuzzi ha costruito il suo successo nel settore dell’intrattenimento, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

Tra le sue realtà più celebri c’è il Nabilah, storica discoteca di Bacoli, considerata una delle più iconiche della provincia. Successivamente ha dato vita a Archivio Storico, nel quartiere Vomero, altro locale diventato rapidamente un punto di ritrovo per i giovani.

Più recentemente, Iannuzzi aveva rilanciato gli spazi dell’ex Tesoreria del Banco di Napoli, nella Galleria Principe di Napoli, creando ScottoJonno, progetto che aveva riscosso immediato successo.

Il cordoglio sui social

Alla diffusione della notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio. Tra questi, particolarmente sentito quello di Lorenzo Crea:

“Perdo un fratello, perdo una parte di me… vai ad insegnare come ci si diverte anche in Paradiso”.

Parole che raccontano il segno lasciato non solo come imprenditore, ma anche come uomo, capace di costruire relazioni profonde e durature.

Un’eredità fatta di visione e comunità

Con la sua scomparsa, Napoli perde uno dei protagonisti più rappresentativi della sua vita notturna e culturale. I suoi locali, diventati negli anni veri e propri luoghi simbolo, restano testimonianza concreta di una visione imprenditoriale capace di unire intrattenimento, territorio e identità.