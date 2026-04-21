Un presunto sistema illecito legato al rilascio di documenti per cittadini stranieri è al centro di una vasta indagine della Procura di Napoli. Coinvolte circa 120 persone tra dipendenti pubblici ed extracomunitari, in un’inchiesta che punta a far luce su pratiche irregolari nella gestione amministrativa.

Secondo quanto emerso, il meccanismo avrebbe consentito il rilascio di carte d’identità e certificati di residenza anche a chi non possedeva i requisiti, in cambio di denaro e, in alcuni casi, di prestazioni sessuali.

Il sistema e gli indagati

Al centro delle indagini ci sarebbero due ex impiegati delle Municipalità cittadine, ritenuti figure chiave dell’organizzazione. A fare da tramite tra i richiedenti e gli uffici sarebbe stato un intermediario di origine bengalese, incaricato di gestire le pratiche e raccogliere i pagamenti.

Per ogni documento, le somme richieste variavano tra i 100 e i 500 euro. Tra i beneficiari figurerebbero cittadini di diverse nazionalità, tra cui bengalesi, cinesi, pachistani e romeni.

L’ipotesi più grave

Uno dei filoni più delicati riguarda un ex dipendente comunale, accusato di aver concesso favori amministrativi in cambio di prestazioni sessuali. Gli episodi contestati sarebbero quattro e risalirebbero al periodo compreso tra giugno e novembre 2021.

Le accuse

Nel registro degli indagati risultano anche altri ex dipendenti comunali e un ex consigliere della terza Municipalità. Le ipotesi di reato, a vario titolo, comprendono violazioni contro la pubblica amministrazione e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Indagini in corso

L’inchiesta è ancora in fase di sviluppo e mira a chiarire l’ampiezza della rete e le eventuali responsabilità ulteriori all’interno degli uffici coinvolti.

Nei prossimi mesi sono attesi nuovi sviluppi giudiziari, mentre gli investigatori continuano a ricostruire ogni dettaglio di un sistema che, se confermato, avrebbe sfruttato bisogni e fragilità di chi cercava regolarizzazione.