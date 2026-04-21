La città di Nocera Inferiore si prepara a commemorare l’81° anniversario della Festa della Liberazione, una ricorrenza centrale nella memoria storica del Paese e nei valori fondanti della Repubblica.

Il 25 aprile rappresenta non solo un momento di ricordo della liberazione dal nazifascismo, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno civile verso libertà, democrazia e pace.

Il programma della giornata

L’Amministrazione comunale ha organizzato il tradizionale corteo cittadino, articolato in diverse tappe:

ore 9:00 : raduno in Piazza Cianciullo e deposizione della corona

: raduno in Piazza Cianciullo e deposizione della corona ore 9:30 : partenza del corteo

: partenza del corteo ore 10:00 : sosta in Piazza Trieste e Trento, con deposizione di fiori al Monumento ai Caduti e intervento del sindaco

: sosta in Piazza Trieste e Trento, con deposizione di fiori al Monumento ai Caduti e intervento del sindaco ore 10:30 : prosecuzione lungo le principali strade cittadine

: prosecuzione lungo le principali strade cittadine ore 11:00: conclusione con saluti istituzionali, intervento degli studenti della Scuola di Pace e deposizione della corona in memoria dei partigiani

Le parole del sindaco

Il sindaco Paolo De Maio ha sottolineato il valore della ricorrenza:

“Il 25 Aprile non è solo memoria: è scelta, responsabilità e futuro. Un’occasione per rinnovare insieme il nostro impegno per una società più giusta, solidale e libera”.

Un invito alla cittadinanza

L’Amministrazione invita cittadini, associazioni e scuole a partecipare numerosi, per condividere un momento collettivo di memoria e riflessione, nel segno dei valori che continuano a guidare la vita democratica del Paese.