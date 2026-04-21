La città di Nocera Inferiore si prepara a commemorare l’81° anniversario della Festa della Liberazione, una ricorrenza centrale nella memoria storica del Paese e nei valori fondanti della Repubblica.
Il 25 aprile rappresenta non solo un momento di ricordo della liberazione dal nazifascismo, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno civile verso libertà, democrazia e pace.
Il programma della giornata
L’Amministrazione comunale ha organizzato il tradizionale corteo cittadino, articolato in diverse tappe:
- ore 9:00: raduno in Piazza Cianciullo e deposizione della corona
- ore 9:30: partenza del corteo
- ore 10:00: sosta in Piazza Trieste e Trento, con deposizione di fiori al Monumento ai Caduti e intervento del sindaco
- ore 10:30: prosecuzione lungo le principali strade cittadine
- ore 11:00: conclusione con saluti istituzionali, intervento degli studenti della Scuola di Pace e deposizione della corona in memoria dei partigiani
Le parole del sindaco
Il sindaco Paolo De Maio ha sottolineato il valore della ricorrenza:
“Il 25 Aprile non è solo memoria: è scelta, responsabilità e futuro. Un’occasione per rinnovare insieme il nostro impegno per una società più giusta, solidale e libera”.
Un invito alla cittadinanza
L’Amministrazione invita cittadini, associazioni e scuole a partecipare numerosi, per condividere un momento collettivo di memoria e riflessione, nel segno dei valori che continuano a guidare la vita democratica del Paese.