È stato sottoposto all’obbligo di dimora in Campania il 53enne autotrasportatore originario di Nocera Superiore, arrestato nei giorni scorsi su mandato delle autorità spagnole. L’uomo respinge ogni accusa, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati.
L’indagine ruota attorno a un ingente carico di droga sequestrato l’8 settembre 2025 a Girona: nel mezzo pesante che guidava furono rinvenuti oltre 57 chili di cocaina e circa 307 chili di hashish, nascosti all’interno dell’autoarticolato.
Le accuse e le indagini
Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Salerno in seguito a un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura iberica. Al centro dell’inchiesta c’è un presunto sistema organizzato per il traffico internazionale di stupefacenti tra Spagna e Italia.
Secondo gli inquirenti, il 53enne avrebbe fatto parte di una rete criminale attiva almeno da febbraio 2025, con il compito di trasportare la droga su gomma, sfruttando camion per eludere i controlli, come riportato da “SalernoToday“.
Il sequestro avvenne in un’area di servizio della città catalana, dove la polizia fermò il mezzo e scoprì il carico illecito, per un totale di oltre 300 chili di sostanze stupefacenti.
Attesa per la decisione sull’estradizione
La posizione dell’uomo sarà ora valutata dalla Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi il prossimo 30 aprile sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Spagna.