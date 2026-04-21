Disservizi idrici e abbassamenti di pressione stanno interessando nella giornata di oggi diverse aree del comune di Nocera Superiore a causa di un guasto improvviso alla rete.
A comunicarlo è la società GORI, che segnala mancanze d’acqua e riduzioni della pressione idrica in numerose strade del territorio comunale.
Le zone interessate
Tra le aree coinvolte figurano:
- Via Casa Milite
- Via Cimitero
- Via Citola
- Via Cupa Mileto
- Via del Santuario
- Via Garibaldi
- Via Lamia
- Via Materdomini
- Via Nazionale
- Via Papa Giovanni XXIII
- Via Risorgimento
- Viale Croce
- Viale Croce Malloni
- Via Iroma
- Via Riccio
- Via Casa Pareti
oltre a tutte le relative traverse e attività commerciali, incluso il McDonald’s della zona
Intervento in corso e tempi di ripristino
I tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto e il ripristino della normale erogazione idrica avverrà in maniera graduale a partire dalle ore 21:00 di martedì 21 aprile 2026.
GORI segnala inoltre che, alla riapertura del flusso, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. In questi casi si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino al completo ristabilimento della qualità.