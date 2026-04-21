Riparte a Nocera Superiore l’iniziativa dedicata al benessere della terza età. L’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi ha confermato anche per il 2026 il progetto dei cicli di cure termali, in collaborazione con le Terme del Tufaro.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini anziani autosufficienti e punta a coniugare prevenzione sanitaria e socialità. Le cure sfruttano le proprietà terapeutiche delle acque termali, particolarmente indicate per patologie respiratorie, articolari e circolatorie, offrendo al tempo stesso momenti di aggregazione e svago.

“La cura della nostra comunità passa attraverso azioni concrete che mettano al centro la persona e il diritto alla salute – ha dichiarato il sindaco –. Investire nel benessere degli anziani significa garantire una migliore qualità della vita”.

Per facilitare la partecipazione, il programma è stato suddiviso in tre turni: dal 18 al 29 maggio, dal 6 al 17 luglio e dal 14 al 25 settembre.

Le domande di iscrizione sono già aperte. I moduli possono essere ritirati presso il Centro Polivalente di via Russo oppure scaricati dal sito istituzionale del Comune. Le richieste vanno poi consegnate all’Ufficio protocollo o inviate tramite posta elettronica certificata.