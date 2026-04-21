La città di Pagani vive ore di forte tensione istituzionale, con lo sguardo rivolto a Roma dove, nel pomeriggio, si deciderà il destino dell’amministrazione comunale. È infatti attesa per le 17:30 la riunione del Consiglio dei Ministri, chiamato a esprimersi sull’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata.

La proposta è sul tavolo del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e arriva al termine di un iter avviato nei mesi scorsi dalla Prefettura di Salerno. Il prefetto Francesco Esposito ha infatti trasmesso al Viminale una relazione dettagliata dopo aver analizzato la situazione amministrativa dell’ente, in collaborazione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e la Procura della Repubblica.

L’iter e i possibili sviluppi

Il procedimento segue quanto previsto dall’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina lo scioglimento degli enti locali in presenza di condizionamenti mafiosi. La relazione prefettizia avrebbe evidenziato possibili criticità nella gestione di appalti e servizi pubblici, con il sospetto di interferenze esterne sull’attività amministrativa.

Se il Consiglio dei Ministri dovesse accogliere la proposta, lo scioglimento verrebbe formalizzato con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cosa succede in caso di scioglimento

L’eventuale decisione comporterebbe:

la decadenza immediata di sindaco, giunta e consiglio comunale

il possibile coinvolgimento dei vertici amministrativi dell’ente

la nomina di una commissione straordinaria per la gestione del Comune

Per Pagani si tratta di un passaggio estremamente delicato, che potrebbe segnare profondamente la vita amministrativa della città nei prossimi mesi