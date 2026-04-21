Si è conclusa con quattro arresti un’operazione dei Carabinieri che ha smascherato un tentativo di estorsione ai danni di un giovane turista in vacanza in Costiera Amalfitana. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi tra Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo, circa 20 anni, si era accorto del furto della propria auto mentre si trovava in zona per raggiungere la Costiera. Dopo aver sporto denuncia presso i Carabinieri, ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che gli proponeva la restituzione del veicolo in cambio di 600 euro in contanti.

La consegna del denaro sarebbe dovuta avvenire a Pagani, in via De Gasperi. Il giovane, però, ha immediatamente informato i militari, permettendo di attivare un servizio di controllo per monitorare l’appuntamento, come riportato da “Il Mattino”.

All’arrivo sul luogo concordato, i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno trovato quattro persone — già note alle forze dell’ordine e residenti a Poggiomarino — in attesa del pagamento, sedute all’interno di un’auto.

A quel punto è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di tentata estorsione. I quattro sono stati trasferiti nel carcere di Fuorni.

L’auto rubata è stata invece recuperata e restituita al giovane turista, che ha potuto così proseguire la propria vacanza.