Momenti di forte tensione questa mattina a Torre del Greco, all’esterno dell’istituto comprensivo “Giampietro Romano”, dove due bambini sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto proprio durante l’orario di ingresso a scuola. Secondo una prima ricostruzione, i piccoli stavano attraversando quando uno scooter, guidato da una donna, li ha travolti facendoli cadere sull’asfalto.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Gennaro Russo. I bambini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca, dove sono stati medicati.

Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione: hanno riportato solo ferite lievi.

La conducente dello scooter è stata denunciata, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.