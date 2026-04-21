Pomeriggio decisamente insolito e divertente a Pompei, dove Marek Hamsik ha scelto di mettersi in gioco tra la gente, provando a passare inosservato.

L’ex capitano del SSC Napoli si è aggirato tra i negozi del centro commerciale “La Cartiera”, cambiando travestimento: prima in versione addetto MediaWorld, poi dietro il bancone della Pasticceria De Vivo, dove ha servito caffè ai clienti.

Il dettaglio che lo ha tradito

Nonostante il tentativo di mimetizzarsi, a tradirlo è stata la sua voce, inconfondibile per i tifosi azzurri. In pochi minuti, infatti, la “copertura” è saltata e tanti presenti lo hanno riconosciuto, tra sorrisi, foto e grande entusiasmo.

Un momento leggero e spontaneo che ha riportato Hamsik a stretto contatto con i tifosi, confermando ancora una volta il forte legame con Napoli e il suo pubblico.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore