Pomeriggio decisamente insolito e divertente a Pompei, dove Marek Hamsik ha scelto di mettersi in gioco tra la gente, provando a passare inosservato.

L’ex capitano del SSC Napoli si è aggirato tra i negozi del centro commerciale “La Cartiera”, cambiando travestimento: prima in versione addetto MediaWorld, poi dietro il bancone della Pasticceria De Vivo, dove ha servito caffè ai clienti.

Il dettaglio che lo ha tradito

Nonostante il tentativo di mimetizzarsi, a tradirlo è stata la sua voce, inconfondibile per i tifosi azzurri. In pochi minuti, infatti, la “copertura” è saltata e tanti presenti lo hanno riconosciuto, tra sorrisi, foto e grande entusiasmo.

Un momento leggero e spontaneo che ha riportato Hamsik a stretto contatto con i tifosi, confermando ancora una volta il forte legame con Napoli e il suo pubblico.