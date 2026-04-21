Clima rovente al Comune di Pompei, dove nelle ultime ore si è verificato un grave episodio di violenza all’interno degli uffici di Palazzo de Fusco. Vittima dell’accaduto è il Segretario Generale dell’ente, colpito al volto da un consigliere comunale al termine di un acceso confronto.

Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio sarebbe nato dalla richiesta di chiarimenti da parte del politico in merito all’esito di un concorso pubblico, al quale aveva partecipato un suo familiare. Alla conferma della mancata idoneità, la discussione sarebbe degenerata rapidamente fino all’aggressione fisica, avvenuta davanti a diversi presenti.

Dopo l’accaduto, il dirigente si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo, dove è stato medicato per le contusioni riportate e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Successivamente ha formalizzato una denuncia-querela presso le forze dell’ordine.

L’episodio ha scosso l’ambiente politico e amministrativo locale, aprendo un caso che ora è al centro delle verifiche delle autorità. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Nel frattempo, il concorso pubblico per l’assunzione di nuovi istruttori amministrativi prosegue il suo iter: dopo le prove selettive che hanno ridotto sensibilmente il numero dei candidati, sono state fissate per l’11 e 12 maggio le prove orali, ultimo passaggio prima della graduatoria finale. Una procedura importante per il rafforzamento degli uffici comunali, ora inevitabilmente offuscata da quanto accaduto.