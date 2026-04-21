Importante traguardo per la sanità campana: l’unità operativa complessa di gastroenterologia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie è stata riconosciuta come sede di scuola di ecografia avanzata in gastroenterologia dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia.
Un risultato che proietta Pozzuoli tra i centri di riferimento nazionali, trattandosi della prima scuola di questo tipo in Campania e tra le poche attive nel Sud Italia.
Un centro d’eccellenza
Il reparto, diretto da Roberto Lamanda, rappresenta già una realtà consolidata:
- circa 9.000 prestazioni annue
- un’équipe composta da 16 professionisti tra medici e infermieri
- tre sale dedicate alle procedure avanzate
Tra le tecniche utilizzate figurano ecoendoscopia, enteroscopia e diagnostica ecografica avanzata per patologie del pancreas, del fegato e dell’apparato digerente.
Negli ultimi tempi sono state già effettuate oltre 200 prestazioni per sospette diagnosi oncologiche, mentre l’ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali ha preso in carico circa 600 pazienti in due anni.
Formazione e innovazione
Con questo riconoscimento, la struttura – già centro di formazione per l’endoscopia digestiva – potrà offrire anche percorsi di alta specializzazione in ecografia, rivolti a medici e specialisti.
Le parole della direzione
A sottolineare l’importanza del risultato è stata Monica Vanni:
“È un traguardo che premia gli sforzi degli ospedali del territorio. I nostri professionisti sono impegnati ogni giorno nelle emergenze ma riescono anche a valorizzare eccellenze che diventano punti di riferimento per tutta la regione”.
Un riferimento per il territorio
Il riconoscimento rafforza il ruolo dell’ASL Napoli 2 Nord nel panorama sanitario, confermando la capacità di coniugare assistenza, innovazione e formazione specialistica. Un passo in avanti significativo per l’offerta sanitaria rivolta ai cittadini e per la crescita professionale degli operatori del settore.