Importante passo avanti per la mobilità in Salerno: la Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo al finanziamento per il collegamento diretto tra lo stadio Arechi e l’aeroporto Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento.

L’autorizzazione riguarda la delibera del CIPESS, che prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’opera, consentendo così l’avvio della fase esecutiva del progetto.

Il progetto

L’intervento punta a estendere l’attuale linea metropolitana, oggi attestata allo Stadio Arechi, per circa 9 chilometri. Sono previste nuove fermate integrate nel sistema urbano, con l’obiettivo di creare un collegamento rapido ed efficiente tra città e aeroporto.

Una soluzione pensata per migliorare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico su gomma e facilitare gli spostamenti di residenti, pendolari e turisti.

Le dichiarazioni

A commentare il via libera è stato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Iannone:

“Ora si può procedere con i lavori. Si tratta di un intervento strutturale atteso da anni, fondamentale per rendere accessibile il nostro aeroporto e aumentarne l’attrattività per le compagnie”.

Un’opera strategica

Il collegamento diretto tra metropolitana e aeroporto rappresenta un tassello chiave per lo sviluppo infrastrutturale del territorio, con ricadu