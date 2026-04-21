Ancora criticità a Sant’Egidio del Monte Albino, dove via della Rinascita continua a versare in condizioni tutt’altro che adeguate. Il manto stradale è segnato da buche profonde e avvallamenti che, con il passare del tempo, stanno creando sempre più disagi a chi percorre quotidianamente l’arteria.

Si tratta di una strada tutt’altro che secondaria: collega il territorio con Pagani e con la via Nazionale, ed è attraversata ogni giorno da un traffico intenso, compresi numerosi mezzi pesanti diretti verso le aziende presenti nella zona. Una pressione continua che rende ancora più evidente il deterioramento dell’asfalto.

Nell’area è presente anche il campo sportivo recentemente riqualificato. Un contesto, dunque, tutt’altro che marginale, che meriterebbe un’attenzione adeguata anche sul piano della viabilità.

Da anni i cittadini segnalano la situazione e sollecitano interventi al Comune, senza però ottenere riscontri concreti. Le segnalazioni si sono susseguite nel tempo, ma il problema resta.

Quando si interverrà per mettere in sicurezza la strada? Quanto ancora dovranno aspettare residenti e automobilisti prima di vedere lavori di manutenzione? Domande che, al momento, restano senza risposta.

Redazione