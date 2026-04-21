La Procura di Nocera Inferiore ha ottenuto il giudizio immediato per un 44enne di Sarno accusato di tentato omicidio ai danni del figlio minorenne. L’episodio risale allo scorso gennaio e si sarebbe verificato al culmine di un violento litigio familiare.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane — un 17enne — riportò una ferita da arma da taglio al torace, con una prognosi di circa 20 giorni refertata dall’ospedale “Villa Malta”.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della stazione di Sarno, partite da una segnalazione dei sanitari per l’arrivo in pronto soccorso di un minorenne ferito. Le prime testimonianze e le immagini raccolte avevano portato inizialmente a una denuncia a piede libero nei confronti del padre, poi arrestato su richiesta della Procura e convalidato dal Gip.

La dinamica, secondo l’impianto accusatorio, sarebbe maturata durante una lite in ambito familiare. Dopo una discussione e una colluttazione, il padre avrebbe colpito il figlio al petto. Il ragazzo, in stato di shock, era riuscito a raggiungere l’ospedale con l’aiuto di un amico.

In un primo momento il minore aveva riferito di non ricordare con chiarezza l’accaduto, parlando di un’aggressione da parte di uno sconosciuto. Solo successivamente, grazie agli accertamenti investigativi, è emersa una ricostruzione diversa dei fatti.

Le versioni contrapposte

Il padre, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse, sostenendo che si sarebbe trattato di una colluttazione e che il figlio si sarebbe ferito accidentalmente nel tentativo di divincolarsi.

Una versione che, tuttavia, non ha trovato riscontri negli elementi raccolti dagli inquirenti e non è stata ritenuta attendibile, come riportato da “Il Mattino“.

Il contesto e la decisione del giudice

Nelle ore precedenti all’episodio, il ragazzo era stato controllato dalle forze dell’ordine e trovato in possesso di hashish, un coltello e denaro: un elemento che, secondo gli investigatori, potrebbe aver contribuito a innescare la discussione familiare.

Alla luce degli elementi raccolti, sia il Gip sia il Tribunale del riesame hanno confermato la solidità del quadro indiziario a carico dell’uomo. Ora il procedimento proseguirà con il giudizio immediato davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, con la possibilità per l’imputato di accedere a riti alternativi.