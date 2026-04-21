È al vaglio della Procura di Nocera Inferiore la dinamica dell’incidente che, nei giorni scorsi, è costato la vita a Francesco Marcigliano. Il tragico impatto è avvenuto in via San Valentino Torio, nel territorio di Sarno.

Per l’episodio risulta indagata, come atto dovuto, la donna alla guida di una Lancia Ypsilon coinvolta nello scontro con lo scooter della vittima. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito dell’impatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha tentato le manovre di rianimazione, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: è giunto privo di vita all’ospedale di Sarno.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale, che ha provveduto anche a identificare la conducente dell’auto, sottoponendola agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

L’incidente si è verificato intorno alle 21:30 dello scorso giovedì. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza responsabilità e dinamica del sinistro.