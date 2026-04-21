Nuovo assetto politico-amministrativo a Scafati, dove il sindaco Pasquale Aliberti ha ufficializzato la rimodulazione della giunta comunale. Un passaggio significativo che arriva dopo il consolidamento dell’unità del centrodestra, con l’ingresso formale di Fratelli d’Italia nella maggioranza.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, si tratta di una riorganizzazione costruita attraverso un percorso di confronto interno, con l’obiettivo di rendere più incisiva l’azione amministrativa e rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. Un’operazione che si inserisce anche nel quadro politico nazionale, sempre più orientato verso la coesione tra le forze alleate del centrodestra.

“Scafati rappresenta un apripista di questo nuovo corso”, ha sottolineato Aliberti, evidenziando il valore politico dell’intesa raggiunta.

Nel nuovo esecutivo, il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Teresa Formisano, con deleghe a Politiche sociali, Personale e Cimitero. A Diego Chirico vanno Bilancio e Tributi, mentre Teresa Cirillo seguirà Polizia municipale, sicurezza e videosorveglianza.

Alfonso Di Massa si occuperà di Urbanistica e Politiche agricole. Antonella Di Palma gestirà un ampio settore che comprende Cultura, Sanità, Istruzione, Ambiente e Politiche giovanili. Giovanni Di Palma avrà competenze su Lavori pubblici, Sport e manutenzione stradale. Infine, Michela Rastelli curerà Piano viario, innovazione tecnologica, verde pubblico e illuminazione.