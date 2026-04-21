Dopo il decreto di scioglimento del Consiglio comunale, arrivano nuove reazioni dal territorio. Tra queste, quella dell’avvocato Raffaele Maria De Prisco, che ha espresso “profondo amarezza e sorpresa”, evidenziando anche la tempistica del provvedimento, giunto a pochi giorni dalla presentazione delle candidature.

Attesa delle motivazioni

Nel suo intervento, De Prisco sottolinea come sia necessario conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno portato allo scioglimento, riservandosi la possibilità di intraprendere iniziative sia sul piano giuridico che politico nelle sedi competenti.

Apertura ai commissari

Non manca un passaggio istituzionale, con l’augurio di buon lavoro ai commissari che guideranno l’ente nei prossimi mesi. L’avvocato ha inoltre garantito disponibilità a collaborare, qualora richiesto, nell’interesse della città.

Timori per il futuro della città

Tra i punti centrali della dichiarazione, la preoccupazione per gli effetti del commissariamento sulla crescita del territorio. De Prisco evidenzia il rischio di rallentamenti, soprattutto in una fase in cui la comunità stava cercando di ritrovare stabilità dopo difficoltà passate, tra cui il dissesto e precedenti scioglimenti.

Le valutazioni personali

L’avvocato ha infine precisato che le considerazioni più personali sulla vicenda resteranno in una dimensione privata, mantenendo un approccio pubblico improntato alla prudenza e al rispetto istituzionale.