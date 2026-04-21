Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere il Consiglio comunale di Pagani, arrivano le prime reazioni dal territorio. Tra queste, quella di Davide Nitto, che ha espresso un forte rammarico per quanto accaduto.

Secondo Nitto, si tratta di “una ferita profonda per la democrazia locale e per l’intera cittadinanza”, sottolineando il peso politico e sociale della decisione.

Timori per il commissariamento

Al centro delle preoccupazioni c’è la prospettiva di un lungo periodo di gestione straordinaria, stimato in 18 mesi. Un arco temporale che, secondo l’esponente, potrebbe tradursi in una fase di stallo amministrativo.

Il rischio evidenziato riguarda il rallentamento di progetti strategici, finanziamenti già avviati e interventi di manutenzione ordinaria. Senza una guida politica eletta, viene sottolineato, la città potrebbe perdere capacità decisionale e slancio.

Impatto su cittadini ed economia

Nitto pone l’attenzione anche sulle possibili ricadute sociali ed economiche. Una gestione commissariale, per sua natura tecnica, potrebbe avere difficoltà a rispondere in modo puntuale alle esigenze quotidiane dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili.

Preoccupazione anche per il tessuto produttivo e commerciale locale, già segnato da difficoltà, e per il possibile danno d’immagine che rischierebbe di allontanare investimenti e opportunità.

L’attesa di chiarezza

Nel suo intervento, Nitto invita ad attendere ulteriori comunicazioni ufficiali, auspicando che venga fatta piena luce sui fatti che hanno portato allo scioglimento.

Resta però, conclude, “l’amarezza per quello che appare come un passo indietro” per una città che ha bisogno di stabilità, visione e di una governance capace di rispondere direttamente ai cittadini.