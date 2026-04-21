Il Consiglio dei Ministri ha concluso i suoi lavori disponendo lo scioglimento dei Comuni di Pagani e Arienzo per infiltrazioni della criminalità organizzata. Una decisione che, già dalle prime ore della giornata, appariva ormai imminente.
Tra i punti inseriti all’ordine del giorno nelle “varie ed eventuali”, infatti, figuravano proprio le proposte di scioglimento avanzate al termine delle relazioni delle commissioni di accesso, chiamate a verificare eventuali condizionamenti della camorra nella gestione amministrativa dei due enti.
Un passaggio formale che ha confermato un quadro ritenuto già compromesso dagli organi ispettivi. Le risultanze raccolte nei mesi scorsi hanno evidenziato criticità tali da portare il Governo a intervenire con il provvedimento più drastico previsto dalla normativa.
Lo scioglimento comporta la decadenza degli organi elettivi e l’affidamento della gestione amministrativa a una commissione straordinaria, incaricata di ristabilire condizioni di legalità e trasparenza all’interno delle due amministrazioni.
Per i territori coinvolti si tratta di una misura pesante, non solo sul piano amministrativo ma anche su quello dell’immagine. Una decisione che segna profondamente il presente e il futuro dei due comuni campani, chiamati ora a intraprendere un percorso di risanamento istituzionale.