Dovessimo capire le dinamiche intercorrenti tra politica e sviluppo del lavoro dovremmo fare ricorso alla sociologia industriale. Dalle osservazioni e dalle considerazioni teoriche delle varie correnti della dottrina economica classica, fino a K. Marx, le categorie di analisi di Marx sono, senza dubbio, il contributo fondamentale per la comprensione di alcuni processi e contraddizioni sociali che hanno origine dall'industrializzazione di tipo capitalistico.