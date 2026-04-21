Svolta nei controlli ambientali a Siano, dove per la prima volta la polizia municipale ha applicato il ritiro della patente per un caso di abbandono illecito di rifiuti.
L’episodio risale allo scorso marzo, quando gli agenti coordinati dal comandante Salvatore Dionisio hanno individuato il responsabile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’uomo è stato ripreso mentre, senza scendere dall’auto, depositava rifiuti lungo la strada.
Le sanzioni
Alla luce delle nuove disposizioni previste dalla Legge 147/2025, per il trasgressore è scattata non solo la multa, ma anche il ritiro della patente di guida per quattro mesi. Il provvedimento è diventato operativo nei giorni scorsi, come riportato da “Il Mattino“.
Un precedente importante
Si tratta di un caso significativo per il territorio della provincia di Salerno, che segna un inasprimento concreto delle sanzioni contro chi inquina. L’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza si conferma determinante per individuare i responsabili e contrastare un fenomeno ancora diffuso.