Nuovo episodio di reati ambientali nel territorio di Solofra, dove i Carabinieri Forestali hanno denunciato un imprenditore di 46 anni, titolare di una conceria, accusato di aver violato i sigilli giudiziari apposti all’azienda.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe continuato a utilizzare l’opificio nonostante il sequestro, proseguendo l’attività produttiva in modo clandestino e dando luogo a scarichi illeciti nel bacino del fiume Sarno.

La struttura era già finita sotto sequestro nel 2021 a seguito di ripetute violazioni ambientali, legate in particolare agli sversamenti e alle emissioni in atmosfera. Tuttavia, le indagini condotte dai militari della stazione di Serino, insieme al Comando provinciale di Avellino, hanno accertato che l’attività non si sarebbe mai realmente fermata.

L’operazione rientra nell’ambito di un protocollo d’intesa tra le Procure di Avellino e Salerno, finalizzato a rafforzare il contrasto ai reati ambientali e agli episodi di inquinamento sul territorio.