A Sorrento è stato demolito un complesso residenziale-ricettivo abusivo realizzato in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, a ridosso di un’oasi del WWF. L’intervento arriva a distanza di 16 anni dalla condanna emessa dal tribunale e riguarda la cosiddetta fattoria “Marecoccola”, in via Malacoccola.

Secondo quanto riferito dalla Procura di Torre Annunziata, le strutture demolite avevano un volume complessivo di circa 5.722 metri cubi e comprendevano diversi manufatti: un fabbricato abusivo articolato su tre livelli (seminterrato adibito a deposito, piano terra con sala ristorante, cucina e servizi e una terrazza utilizzata come area di ristorazione esterna), un secondo edificio su tre piani, un’ulteriore struttura residenziale su due livelli e una piscina a sfioro.

L’intera area ricadeva in zone sottoposte a vincoli sismici, paesaggistici e di interesse comunitario, oltre che in un contesto di tutela ambientale per la vicinanza all’oasi naturalistica.

Le operazioni di abbattimento sono state eseguite in regime di autodemolizione, senza costi anticipati per il Comune né per la Cassa Depositi e Prestiti.