Si chiamava Biagio Di Lallo, aveva 27 anni ed era originario di Scafati: è lui la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina nel tratto della ex Superstrada del Liri tra Balsorano e Ridotti.

Il giovane ha perso la vita a seguito del violento impatto tra l’auto su cui viaggiava e un tir. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare.

Un ferito grave

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un altro ragazzo, coetaneo della vittima, che viaggiava nella stessa vettura. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sora, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Ferite lievi, invece, per il conducente del mezzo pesante.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avezzano e Sora, impegnati a lungo nelle operazioni di estrazione dei feriti dalle lamiere. Presenti anche i Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e il personale ANAS per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della strada.

Il cordoglio della città

Profondo il dolore a Scafati, dove la notizia ha scosso l’intera comunità. Il sindaco Pasquale Aliberti ha affidato ai social un messaggio carico di commozione:

“Un’altra vita spezzata su una strada, un altro ragazzo che non potrà più tornare a casa. Di fronte a queste tragedie non bastano le parole”.