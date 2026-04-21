Un presunto investimento stradale si è rivelato in realtà una messinscena. A Napoli, il titolare di una ditta di autotrasporti è stato denunciato dalla polizia locale con accuse che vanno dalla frode processuale alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’unità di infortunistica stradale, l’uomo avrebbe simulato un incidente per nascondere un infortunio avvenuto sul posto di lavoro ai danni di un dipendente, un 63enne di origine ucraina.

L’episodio risale allo scorso 14 aprile, quando il lavoratore era stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Evangelico Betania, per poi essere trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Nocera Inferiore. Le gravi lesioni riportate, tuttavia, non risultavano compatibili con la dinamica di un investimento stradale, come inizialmente dichiarato.

Il primo soccorritore aveva riferito di aver trovato l’uomo e il suo velocipede a terra lungo via Vincenzo Ingangi, ma i rilievi tecnici effettuati sul posto e sul mezzo non hanno confermato questa versione, facendo emergere dubbi tra gli investigatori.

Gli accertamenti si sono quindi concentrati sull’azienda di autotrasporti, dove sono stati raccolti elementi utili a chiarire la reale dinamica dei fatti. Messo di fronte alle evidenze, l’imprenditore – assistito dal proprio legale – ha ammesso di aver inscenato il falso incidente per coprire l’infortunio avvenuto nel piazzale della ditta e l’irregolarità della posizione lavorativa del dipendente.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.