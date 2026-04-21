Modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania per lavori programmati sulla linea Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio. Lo comunica Trenitalia, che annuncia cambiamenti al servizio tra aprile e maggio.

Le date interessate

Gli interventi sono previsti nei giorni: 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026.

Treni coinvolti

Le modifiche riguarderanno sia i convogli a lunga percorrenza sia quelli regionali.

Alcuni treni Alta Velocità sulle tratte Reggio Calabria – Salerno – Milano Centrale / Torino Porta Nuova e InterCity verso Roma Termini subiranno variazioni di orario, con possibili anticipi e tempi di percorrenza più lunghi.

I treni regionali sulla linea Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola / Cosenza saranno deviati sulla linea storica Napoli–Salerno, con modifiche a fermate e orari.

Bus sostitutivi

Previsti anche servizi alternativi su gomma:

collegamenti bus tra Salerno e Napoli per alcune corse cancellate

e per alcune corse cancellate bus tra Salerno e Sarno/Cancello per variazioni sulla tratta Caserta–Salerno

Attenzione: i tempi di viaggio potrebbero aumentare a causa del traffico e la disponibilità di posti sarà limitata rispetto ai treni. Sui bus non è consentito il trasporto di biciclette, monopattini elettrici e animali di grossa taglia (eccetto cani guida).

Informazioni utili

I sistemi di acquisto sono già aggiornati. Per dettagli su orari e modifiche è possibile consultare il sito ufficiale di Trenitalia o l’app dedicata.

Per i pendolari e i viaggiatori abituali, si consiglia di verificare sempre il proprio treno prima della partenza per evitare disagi.