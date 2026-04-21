L’US Angri volta pagina e inaugura una nuova fase della sua storia. È ufficiale il passaggio di proprietà del club, che vede l’ingresso di Fabio Baraldi, amministratore delegato della HBF Holding, come nuovo proprietario della società grigiorossa.
L’atto di cessione è stato formalizzato presso lo studio notarile Annunziata di Napoli, sancendo il trasferimento delle quote dalla precedente gestione, rappresentata dal duo Anellucci-Giorgi e dal reggente Gianni Tuosto, alla nuova proprietà.
Un passaggio chiave in un momento delicato
Il cambio societario arriva in una fase cruciale della stagione sportiva, con l’Angri impegnata in un finale di campionato decisivo, a partire dalla prossima sfida contro Santa Maria. Un contesto complesso che rende ancora più significativo l’avvio del nuovo corso.
Le prime parole del nuovo proprietario
Nelle sue dichiarazioni ufficiali, Baraldi ha sottolineato il valore della piazza e della tifoseria:
“Prendere l’Angri oggi è un atto di fede e di coraggio. Ciò che esiste davvero sono i tifosi e la straordinaria passione del popolo grigiorosso”.
Il nuovo patron ha poi evidenziato la necessità di ricostruire dalle fondamenta l’organizzazione societaria:
“C’è da riorganizzare, pianificare e dare una nuova struttura solida al futuro di questa società”.
Un approccio improntato alla concretezza, senza proclami, ma con l’obiettivo di riportare stabilità e credibilità all’intero ambiente.