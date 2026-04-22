Incidente stradale lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Contursi Terme e Campagna.

Per cause ancora in fase di accertamento, un 21enne originario di Pontecagnano Faiano ha perso il controllo della propria auto mentre era in marcia. Il veicolo si è ribaltato più volte, terminando la corsa lungo la carreggiata.

Nonostante la violenza dell’impatto, il giovane è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Vopi, che hanno prestato le prime cure al ferito. Presenti anche gli operatori dell’ANAS, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.