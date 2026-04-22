Un viaggio tra passato e presente per riscoprire l’anima di Castel San Giorgio. Sarà presentato giovedì 23 aprile alle ore 19:00, presso l’aula consiliare del Comune, il docufilm “Benvenuti a Castel San Giorgio”, un’opera che punta a valorizzare storia, tradizioni e senso di appartenenza della comunità locale.

Il docufilm

Ideato da Gerardino Alfano e diretto da Salvatore Borriello, il progetto nasce con l’obiettivo di custodire la memoria collettiva attraverso immagini suggestive, testimonianze e racconti autentici.

Il risultato è un racconto intenso, capace di dare voce al territorio e alle sue storie, trasformando il docufilm in uno strumento di riflessione ma anche di condivisione tra generazioni. Non solo narrazione, quindi, ma anche un mezzo per rafforzare il legame tra cittadini e comunità.

Il commento del sindaco

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Paola Lanzara:

“È un momento significativo per tutta la comunità. Attraverso questo lavoro possiamo riconoscerci nelle nostre storie, riscoprire le radici e trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza e l’importanza della memoria.”

Un appuntamento che si propone quindi come occasione di incontro e partecipazione, per riscoprire insieme il patrimonio culturale, umano e sociale di Castel San Giorgio.