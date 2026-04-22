Incidente spettacolare questa mattina, poco prima delle 7, ai caselli autostradali di Castellammare di Stabia, all’imbocco della Napoli–Pompei–Salerno.
La dinamica
Una Jeep, probabilmente nel tentativo di cambiare corsia all’ultimo momento tra i varchi Telepass, si è schiantata contro lo spartitraffico che separa le due corsie veloci.
Dopo l’impatto, il veicolo è rimasto in bilico sulla fiancata sinistra, in una posizione particolarmente pericolosa ma senza conseguenze gravi segnalate al momento per il conducente, come riporta “Il Mattino“.
Intervento e verifiche
Sul posto è intervenuto il personale ANAS, impegnato:
- nella rimozione del mezzo
- nella verifica dei danni all’infrastruttura
- negli eventuali lavori di ripristino
Traffico e disagi
L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità:
- rallentamenti lungo la statale “Sorrentina”
- code in direzione Napoli
- disagi già a partire dal viadotto San Marco