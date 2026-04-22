I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno condotto una serie di controlli su esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti dolciari, nell’ambito delle attività a tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Le ispezioni, avviate anche a seguito di segnalazioni da parte dei consumatori, si sono concentrate in particolare sulla qualità e tracciabilità dei prodotti destinati soprattutto alle fasce più giovani. Dalle verifiche sono emerse diverse criticità, ritenute potenzialmente pericolose per i consumatori.

Nel capoluogo, un’attività commerciale è stata sospesa “ad horas” per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate con il supporto dell’ASL. Tra le irregolarità: utilizzo improprio dell’antibagno come deposito, servizi igienici inadeguati e privi di areazione, presenza di umidità e intonaco deteriorato, assenza di acqua calda e carenze igieniche nel laboratorio destinato al porzionamento. Il valore dell’attività è stimato intorno ai 500mila euro.

Nella zona della Piana del Sele, all’interno di un esercizio situato in un centro commerciale, sono stati sequestrati circa 20 chilogrammi di caramelle gommose prive delle indicazioni obbligatorie. Inoltre, sono state rilevate difformità strutturali negli spogliatoi del personale, con rubinetteria danneggiata o non funzionante.

Nel complesso, i militari hanno sequestrato circa 70 chilogrammi di prodotti dolciari, per lo più caramelle gommose, risultati privi di etichettatura conforme. I prodotti mancavano di informazioni fondamentali in lingua italiana, tra cui ingredienti, lotto di produzione, data di scadenza e indicazione di eventuali allergeni, elementi essenziali per garantire la sicurezza alimentare.

Le violazioni accertate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 4.000 euro e all’emissione di diffide per il mancato rispetto delle procedure previste dal sistema di autocontrollo HACCP.