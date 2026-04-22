Un’idea nata quasi per gioco, sviluppata tra studio e passione politica, fino a diventare un libro. È la storia di Luca Borgogni, giovane originario di Poggiomarino e studente di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Salerno, coautore del volume Annus Horribilis 1992, Se Tangentopoli non fosse mai avvenuta, pubblicato da Marco Pascali Editore insieme a Erik Cavalieri.

Un romanzo ucronico che prova a riscrivere uno degli snodi più delicati della storia politica italiana: cosa sarebbe accaduto se Tangentopoli non fosse mai esistita?

Un incontro social che diventa progetto editoriale

L’idea nasce nel 2021, da un confronto sui social tra due giovani provenienti da contesti geografici diversi ma accomunati dalla stessa passione per la politica e la storia contemporanea.

“Ci siamo conosciuti discutendo online – racconta Borgogni – e da lì è nato l’interesse per le ucronie. Nell’estate del 2022 ci siamo chiesti: cosa sarebbe successo senza Tangentopoli?”.

Da quella domanda prende forma un progetto narrativo originale, costruito interamente attraverso articoli di giornale immaginari, una scelta stilistica pensata per rendere ancora più credibile la ricostruzione alternativa degli eventi.

Tra studio e immaginazione

Il percorso accademico di Borgogni ha avuto un ruolo centrale nella costruzione del libro. La formazione in Scienze Politiche ha permesso di dare solidità al racconto, approfondendo non solo la politica interna ma anche gli equilibri internazionali.

“Abbiamo cercato di costruire uno scenario verosimile – spiega – senza trascurare le dinamiche reali che influenzano uno Stato”.

I protagonisti mancati della politica

Guardando al passato, Borgogni indica alcune figure che avrebbe voluto vedere all’opera nel contesto politico attuale. Tra queste Pinuccio Tatarella, considerato un precursore della trasformazione della destra italiana, e Pino Rauti, protagonista di una linea più tradizionalista.

Un confronto che inevitabilmente richiama anche l’evoluzione politica successiva, fino all’affermazione di Fratelli d’Italia.

Perché leggere Annus Horribilis 1992

Il libro non è solo un esercizio di fantasia, ma anche una riflessione critica sulla politica italiana degli ultimi decenni.

Secondo Borgogni, comprendere cosa sarebbe potuto accadere aiuta a leggere meglio il presente: “È mancata una visione a lungo termine, spesso si è inseguito il consenso più che costruire prospettive solide”.

Un invito, quindi, a guardare alla storia – reale o alternativa – come strumento per interpretare il futuro.