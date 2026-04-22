Una folla commossa ha riempito la chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo per dare l’ultimo saluto a Francesco Marcigliano, il 44enne morto in un tragico incidente stradale mentre era in sella alla sua moto.

Centinaia di persone tra le navate e lungo la scalinata, amici, familiari e conoscenti uniti dal dolore per una perdita che ha colpito profondamente due comunità.

Il cordoglio della città

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici e sospensione delle manifestazioni in programma.

«Un lutto che colpisce l’intera comunità – ha dichiarato –. Una tragedia inaspettata che ci lascia sgomenti. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande sofferenza».

Francesco, sposato e padre di due bambini, era molto conosciuto sia a Sarno che a San Valentino Torio. Chi lo conosceva lo descrive come una persona prudente, appassionata di moto e amante dei viaggi.

L’incidente

Il dramma si è consumato nella tarda serata di giovedì scorso lungo via San Valentino, arteria di confine tra i due comuni. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, l’uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Lancia Ypsilon proveniente dal senso opposto.

L’impatto è stato violentissimo: il 44enne è stato sbalzato per diversi metri oltre il punto dello schianto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nel registro degli indagati è stata iscritta, come atto dovuto, la donna alla guida dell’auto coinvolta nello scontro. Gli investigatori sono ora in attesa degli esiti dei rilievi tecnici effettuati sul luogo del sinistro.

Una comunità in lutto

Il ricordo di Francesco resta vivo nelle parole degli amici, che chiedono verità su quanto accaduto. Una tragedia che lascia un vuoto profondo e riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in un tratto già teatro di altri incidenti.