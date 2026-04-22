Un parto che si trasforma in tragedia e una vicenda giudiziaria destinata a fare chiarezza su quanto accaduto. È quanto emerge dal caso avvenuto nel novembre 2023 in una clinica privata di Castellammare di Stabia, dove un bambino sarebbe nato con gravi danni neurologici dopo essere rimasto senza ossigeno durante il parto.

L’inchiesta e l’udienza preliminare

La vicenda è ora al centro di un procedimento presso il Tribunale di Torre Annunziata. Questa mattina prosegue l’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare, chiamato a decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura.

A rappresentare l’accusa è il pubblico ministero Marta Agostini, mentre il giudice Luisa Crasta dovrà valutare la sussistenza degli elementi per avviare il processo, come riportato da “Metropolis“.

Le accuse

Secondo l’impostazione accusatoria, i tre medici coinvolti – una ginecologa, un’ostetrica e un anestesista – avrebbero ritardato la decisione di procedere con un parto cesareo. Questo ritardo, sempre secondo la Procura, avrebbe causato una prolungata mancanza di ossigeno al neonato, con conseguenti danni neurologici irreversibili che lo hanno reso tetraplegico.

I sanitari sono accusati di lesioni gravi colpose.

Le parti in causa

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i genitori del bambino, assistiti dagli avvocati Gianluigi Di Ruocco e Maria Rosaria Falanga.

La difesa dei tre medici è affidata ai legali Marco Naddeo, Francesco Fabrizio e Giuseppe Vitiello.

In attesa della decisione

A oltre due anni dai fatti, il procedimento entra in una fase decisiva. Sarà il giudice a stabilire se ci siano elementi sufficienti per affrontare il dibattimento e chiarire eventuali responsabilità in una vicenda che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei percorsi nascita e sulla gestione delle emergenze sanitarie.