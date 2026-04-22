Scatta l’allerta nell’Agro Nocerino-Sarnese per un nuovo tentativo di truffa ai danni dei cittadini. Alcune persone stanno suonando ai citofoni chiedendo di entrare nelle abitazioni con la scusa di benedizioni legate a una presunta visita di Papa Leone a Pompei.
Si tratta però di una falsa informazione: né il Santuario né le parrocchie hanno organizzato visite di questo tipo.
L’avviso sui social
La segnalazione è stata diffusa anche attraverso la pagina Facebook “Sei di Scafati se…”, con l’obiettivo di mettere in guardia soprattutto le persone più vulnerabili.
Come difendersi
Le raccomandazioni sono chiare:
- non aprire a sconosciuti;
- non far entrare in casa chi si presenta senza autorizzazioni ufficiali;
- contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di sospetti.
Massima attenzione, dunque, a chi sfrutta eventi religiosi o notizie false per raggirare i cittadini, facendo leva sulla buona fede e sulla fiducia delle persone.