Operazione della Guardia di Finanza di Firenze, che ha eseguito un sequestro preventivo di beni e quote societarie nell’area dell’Empolese, portando alla luce un articolato sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta.
L’indagine, coordinata dalla Procura fiorentina, ha ricostruito un meccanismo “a carosello” basato su una rete di imprese collegate tra Campania, Toscana e Romania, finalizzato alla sottrazione di risorse all’Erario.
Il sistema illecito
Al centro dell’inchiesta una triangolazione commerciale tra società italiane ed estere, utilizzata per generare crediti IVA indebiti per oltre un milione di euro nel periodo 2019-2021. Di questa somma, circa 600mila euro sono stati bloccati dai militari prima che venissero incassati.
Secondo gli inquirenti, il sistema prevedeva anche lo svuotamento di una società ormai insolvente, con il trasferimento di beni e dipendenti verso una nuova entità creata ad hoc, così da sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori.
Le accuse
Oltre ai reati tributari e alla bancarotta fraudolenta, agli indagati viene contestata anche l’indebita percezione di circa 305mila euro di finanziamenti garantiti dallo Stato, ottenuti – secondo l’accusa – attraverso la falsificazione dei bilanci.
Le condotte, sottolineano gli investigatori, avrebbero inciso sulla leale concorrenza e sul corretto funzionamento degli scambi economici tra territori.
I prossimi sviluppi
Per undici imputati, tra cui amministratori coinvolti nella filiera tra il Napoletano e la Toscana, l’udienza preliminare è fissata per il 5 maggio 2026 presso il Tribunale di Firenze.
Nel frattempo è stato nominato un amministratore giudiziario, con il compito di garantire la continuità aziendale e tutelare i creditori coinvolti nella vicenda.