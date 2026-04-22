L’ineffabile banda degli occhiali tenta di mettere a segno l’ennesimo colpo ai danni di un accorsato centro ottico. L’insano gesto è stato sventato dal tempestivo allarme che è scattato appena i ladri hanno tentato di sfondare la vetrina espositiva anti sfondamento dell’esercizio. La stessa attività che fu colpita dai ladri alcuni mesi fa. Stessa tecnica con scasso che da qualche anno contraddistingue i furti a con scasso ai danni degli esercizi commerciali...