Una giornata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della partecipazione attiva quella vissuta sabato 18 aprile, con protagoniste la fattoria sociale Parvula Domus e la cooperativa Il Tulipano. Un’iniziativa che ha unito esperienze educative, musica e solidarietà, culminando con la consegna dei fondi raccolti durante un concerto solidale e la presentazione di un inno ufficiale.

Esperienze condivise tra natura e inclusione

La giornata ha preso il via proprio alla Parvula Domus, nel cuore del Parco Archeologico di Pompei, dove i ragazzi de Il Tulipano hanno accolto i coetanei dell’associazione Capri senza barriere, accompagnati dal sindaco di Capri, Paolo Falco.

Tra orti sociali e attività educative, i partecipanti hanno condiviso pratiche legate alla sostenibilità e alla valorizzazione delle capacità individuali, in un contesto che si conferma sempre più come laboratorio di comunità aperta e inclusiva.

Dalla fattoria al laboratorio di pizza

La mattinata è poi proseguita nella Pompei moderna, presso il Mercato Pompeiano, dove i ragazzi si sono cimentati in un laboratorio dedicato alla preparazione della pizza. Un’esperienza concreta che ha rappresentato anche la conclusione di un percorso formativo di circa due mesi per alcuni giovani della cooperativa, avvicinandoli al mondo della ristorazione.

Musica e solidarietà: presentato l’inno ufficiale

Momento centrale della giornata è stata la presentazione dell’inno ufficiale della Parvula Domus, realizzato dai Soul Food Vocalist insieme ai ragazzi della cooperativa. Il brano, nato da un percorso condiviso, racconta i valori dell’inclusione e della partecipazione, trasformando l’esperienza vissuta in espressione artistica.

A seguire, insieme all’associazione Le Muse, è stato consegnato l’assegno con i fondi raccolti durante il concerto solidale di gennaio, primo appuntamento della tournée 2026.

Una rete che genera valore

L’iniziativa ha rappresentato molto più di un semplice evento: è stata la dimostrazione concreta di come collaborazione, cultura e impegno sociale possano creare opportunità reali per il territorio. La Parvula Domus si conferma così un punto di riferimento capace di generare inclusione, crescita e partecipazione attiva nella comunità.